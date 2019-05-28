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Власть

Еще не назначенному главе Минэкономики уже грозят увольнением

Кандидату на должность министра экономики Кыргызстана Санжару Муканбетову уже пригрозили увольнением. Предостережение вынес депутат Акылбек Жапаров.

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Сегодня парламентский комитет по экономической и фискальной политике рассматривает кандидатуру Санжара Муканбетова. Нардепы высказали претензии к работе Министерства экономики. В частности, обратили внимание на проблемы с привлечением инвестиций, борьбы с контрабандой, продвижения интересов КР в ЕАЭС. Они отметили, что Санжару Муканбетову и его команде предстоит большая работа.

«Если вы будете неэффективно работать, я буду первым, кто предложит вас и тех, кто вас выдвинул, отправить в отставку», — предупредил Акылбек Жапаров.

На прошлой неделе министр экономики Олег Панкратов подал в отставку. Вместо него на вакантную должность премьер-министр предложил главу Госфиннадзора Санжара Муканбетова.

По итогам изучения вопроса комитет по экономической и фискальной политике одобрил кандидатуру.
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