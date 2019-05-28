Еще не назначенному главе Минэкономики уже грозят увольнением

Кандидату на должность министра экономики Кыргызстана Санжару Муканбетову уже пригрозили увольнением. Предостережение вынес депутат Акылбек Жапаров.
«Если вы будете неэффективно работать, я буду первым, кто предложит вас и тех, кто вас выдвинул, отправить в отставку», — предупредил Акылбек Жапаров.
На прошлой неделе министр экономики Олег Панкратов подал в отставку. Вместо него на вакантную должность премьер-министр предложил главу Госфиннадзора Санжара Муканбетова.
По итогам изучения вопроса комитет по экономической и фискальной политике одобрил кандидатуру.