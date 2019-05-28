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Власть

Санжару Муканбетову посоветовали не быть серой мышью в правительстве

Депутат Дастан Бекешев посоветовал кандидату в министры экономики Кыргызстана Санжару Муканбетову быть смелее и не превращаться в серую мышь. Об этом он заявил сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

Напомним, что на прошлой неделе министр экономики Олег Панкратов подал в отставку. Вместо него премьер-министр предложил главу Госфиннадзора Санжара Муканбетова. Дастан Бекешев вспомнил, что когда-то работал в подчинении Санжара Муканбетова в Министерстве экономики, а теперь утверждает его кандидатуру.

«Как я понимаю, вы будете только расти и на должность ниже уже не согласитесь. Вы говорите, что будете заниматься инвестиционной привлекательностью страны. Это хорошо, но надо четко формулировать планы и говорить, что именно будете делать. Я считаю, что вы идете в безвольное правительство. Сложно развивать экономику, когда в республике есть контрабанда, а правоохранительные органы сжимают экономику», — подчеркнул нардеп.

Сегодня Министерство экономики ничего не может и ни на что не влияет.

Дастан Бекешев

«Вы должны продавливать все решения, собирать налоговиков и таможенников и говорить, чем им надо заниматься. Вы должны определять даже курс работы Финполиции. Не надо бояться потерять должность. Людей активных, предлагающих и продвигающих везде не любят, не превращайтесь в серую мышь, их у нас и так много в кабмине», — заключил он.
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