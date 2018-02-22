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Экономика

В Кыргызстане министерства не освоили треть денег, выделенных на проекты

Министерства и ведомства не смогли за 2017 год использовать треть средств программы госинвестиций. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил вице-премьер-министр Санжар Муканбетов.

По его словам, последние несколько лет идет опасная тенденция неисполнения программы госинвестиций. За минувший год в ПГИ, которая является основной частью бюджета развития, реализованы или находятся в процессе 83 проекта. Общая сумма утвержденного бюджета на 2017 год составила 39 миллиардов сомов. По факту освоили всего 71 процент средств (27,8 миллиарда сомов).

Лишь два ведомства выполнили планы по расходованию средств ПГИ — МЧС и Министерство транспорта и дорог.

«На программу «Таза суу» мы просили ежегодно закладывать 600 миллионов сомов. Если бы мы использовали средства ПГИ, то за год смогли бы решить все проблемы с качественной питьевой водой. Или другой пример. Ежегодная сумма подоходного налога составляет 10 миллиардов сомов, а мы по ПГИ не использовали 11,3 миллиарда», — отметил Санжар Муканбетов.
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