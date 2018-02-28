Сегодня в присутствии президента Сооронбая Жээнбекова и главы кабмина Сапара Исакова вице-премьер-министр Санжар Муканбетов принес присягу на заседании Жогорку Кенеша.

Санжар Муканбетов сменил на посту Толкунбека Абдыгулова, вернувшегося на пост председателя Национального банка. Депутаты одобрили назначение экс-главы Госфиннадзора на должность еще 10 января.

«Благодарю депутатов Жогорку Кенеша, что приняли присягу Санжара Муканбетова. Сегодня он дал присягу не только перед Жогорку Кенешем, но и перед народом Кыргызстана. Думаю, он не забудет этого и всегда будет честно служить народу Кыргызстана», — подчеркнул после присяги президент Сооронбай Жээнбеков.