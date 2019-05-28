Комитет ЖК одобрил Дастана Догоева на должность председателя Госкомсвязи

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил кандидатуру Дастана Догоева на должность председателя Государственного комитета связи и информационных технологий.

Решение принято сегодня. Ранее он возглавлял Государственную регистрационную службу и был советником президента на общественных началах. Дастану Догоеву 33 года.

Отметим, бывший председатель Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.