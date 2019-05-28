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Власть

В БГК заинтересовались безопасностью нефтебаз, расположенных в Бишкеке

Депутаты Бишкекского городского кенеша заинтересовались безопасностью нефтебаз, расположенных в столице. Вопрос на XXIII сессии поднял депутат Сейдахмат Исмаилов.

Он предложил включить в повестку информацию Госэкотехинспекции о состоянии нефтебаз в Бишкеке и напомнил о пожаре на нефтебазе в Джалал-Абаде.

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«У нас в центре столицы несколько нефтебаз, некоторые — в 10 метрах от жилого сектора. Насколько они безопасны?» — поинтересовался нардеп.

Депутат Алмазбек Уланов сообщил, что вопрос требует более тщательного изучения, и предложил сначала рассмотреть его во фракциях и в комиссиях.

«Сегодня представители Госэкотехинспекции просто дадут информацию, но не будет выводов. Необходимо рассмотреть более качественно. Если есть нарушения, несоответствия — надо принимать решение», — подчеркнул он.

Сейдахмат Исмаилов все же настоял на включении вопроса в повестку, отметив, что вопрос более тщательно во фракциях и в комиссиях можно рассмотреть после заслушивания информации. Депутаты поддержали предложение.
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