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Происшествия

В Бишкеке возвращавшийся со смены пожарный предотвратил трагедию

В Бишкеке возвращавшийся со смены сотрудник пожарно-спасательной части № 7 Дастан Турдумамбетов предотвратил трагедию. Огнеборец стал очевидцем разгорающегося пожара и поспешил на помощь. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

«Дастан ехал домой. На пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула заметил задымление. Оказалось, что в шашлычной загорелась вытяжка. Не теряя времени, он приступил к тушению пожара», — уточнили в ведомстве.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС. Дастан Турдумамбетов

До приезда коллег Дастан Турдумамбетов практически в одиночку смог локализовать возгорание, тем самым предотвратив возможные тяжелые последствия.

В МЧС отметили, что в пожарной службе он служит восьмой год. По факту возгорания назначена проверка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203652/
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