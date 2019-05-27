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Власть

Что в приоритете у президента? Судебная реформа и цифровизация страны

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и председателем Верховного суда Гульбарой Калиевой. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства. 

По его данным, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, которые стоят на повестке дня страны.

Сооронбай Жээнбеков призвал руководителей законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти вести консолидированную работу по реализации стратегических задач по развитию экономики республики, повышению благосостояния граждан. Одной из актуальных задач президент также назвал проведение судебно-правовой реформы.

Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул необходимость успешной реализации программ в рамках Национальной стратегии устойчивого развития страны, в том числе по развитию регионов, цифровизации государства. Он также отметил важность тщательного рассмотрения и принятия законопроектов, касающихся реформ в экономической, судебно-правовой сферах, избирательной системе.
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