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Власть

Люди видят мир вашими глазами. Президент Кыргызстана о роли СМИ

В Бишкеке проходит медиафорум ШОС. Участников приветствовал президент Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков поприветствовал представителей СМИ стран Шанхайской организации сотрудничества, а также представителей государств — наблюдателей ШОС.

«Говорят, медиа — моментальное отражение текущей истории мира. Я бы добавил: люди видят мир вашими глазами. От вашей позиции, вашей ответственности зависит атмосфера как внутри отдельной страны, так и между нашими государствами», — сказал он.

«Как вам известно, одна из главных задач ШОС — это создание атмосферы доверия и взаимного уважения между странами и народами. В реализации этой задачи огромная роль принадлежит именно средствам массовой информации», — добавил глава государства.

По его словам, именно СМИ помогают выстраивать открытый диалог и способствуют взаимопониманию, и призвал к честности и открытости. «Мы хотим, чтобы Бишкекский медиафорум открыл новую эпоху медиасотрудничества на всем пространстве ШОС», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что Кыргызстан — открытое общество и закрытых тем для СМИ у нас нет, и заметил — именно СМИ могут стать катализатором формирования новой информационной повестки для государств— участников ШОС.
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