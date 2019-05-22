Депутаты парламента требуют отчета правительства о борьбе с контрабандой ГСМ

Депутаты Жогорку Кенеша потребовали от правительства отчета о проделанной работе по борьбе с контрабандой топлива. Об этом сегодня на заседании ЖК заявили сразу несколько парламентариев.

Нардепы отметили, что проблема уже носит катастрофические масштабы. О том, что в Кыргызстане есть контрабанда, уже говорят за пределами страны. В тех же российских СМИ неоднократно поднималась эта тема.

«Мы всегда говорим, что нужно привлекать инвесторов. Но как их привлекать, если в республике контрабанда ГСМ? Нефтетрейдеры жалуются на контрабандный ввоз ГСМ. Куда смотрят Министерство экономики и Государственная таможенная служба? Какой инвестор у нас будет работать при таких условиях? В бюджет недопоступают большие деньги. А ведь из них формируется заработная плата учителей, врачей», — возмутился депутат Бакирдин Субанбеков.

Читайте по теме Максат Мамытканов: По данным правительства, теневой рынок ГСМ вырос в два раза

В парламенте напомнили, что давали поручение правительству по этому вопросу. Чиновники должны были представить итоги работы до 1 марта 2019 года. Однако уже конец мая, а ответа так и нет.

«Контрабандные товары захватили страну. Вопрос контрабанды необходимо рассмотреть в скором времени и провести правительственный час до каникул», — предложил народный избранник Экмат Байбакпаев.

«Кабмин не дает никаких ответов относительно ввоза контрабандных ГСМ. Из-за контрабандного ввоза ГСМ в бюджет недопоступает около 3 миллиардов сомов. Неужели мы работаем, чтобы пополнить карманы 20 контрабандистов?» — возмутился нардеп Кожобек Рыспаев.

По итогам обсуждения депутаты решили, что вопрос рассмотрит комитет по экономической и фискальной политике, подготовит постановление Жогорку Кенеша и вынесет его на обсуждение парламента на следующей неделе.