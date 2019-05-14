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Бизнес

Максат Мамытканов: По данным правительства, теневой рынок ГСМ вырос в два раза

Фото из интернета. Экономист Максат Мамытканов

Теневой рынок нефтепродуктов за год увеличился в два раза. В проекте постановления правительства от 26 марта 2019-го указано, что с 2017 по 2018 год доля нелегальной экономики возросла с 12,8 процента до 25,2 процента.

Оценить реальный рост неучтенных потоков с продажи ГСМ достаточно сложно. В связи с учащением случаев контрабанды бензина и дизельного топлива из соседнего Казахстана доля серого рынка оценивается экспертами до 40 процентов. Размер недополученных отчислений, по разным подсчетам, составляет от 2 миллиардов до 5 миллиардов сомов ежегодно.

Наглядную разницу в отчислениях (налоги, акциз, сборы) можно наблюдать на примере крупнейших сетей заправок в стране. Согласно информации Налоговой службы, известная российская сеть АЗС в Кыргызстане владеет 38 заправками из 921. По данным сайта «Открытого бюджета», в 2018-м компания выплатила в государственный бюджет более 3 миллиардов сомов. Таким образом, на компанию с 4 процентами АЗС приходится 39 процентов всех отчислений рынка нефтепродуктов.

Другие предприятия, имеющие больше мощностей, демонстрируют более скромные показатели. У наиболее разветвленной кыргызстанской сети АЗС заправок почти в три раза больше (104 из 921), но компания заплатила в бюджет в полтора раза меньше денег — чуть больше 2 миллиардов сомов.

Подобные расхождения вызывают вопросы, но посчитать реальный объем так называемой неучтенки практически невозможно.

Согласно постановлению кабмина (№ 324 от 15.06.2016), нефтетрейдеры еще с 1 сентября 2016 года должны были перевести свои кассовые аппараты в онлайн-режим. Таким образом, информация о каждой транзакции передается на сервер Налоговой службы в реальном времени. Однако большинство компаний еще не автоматизировали процесс реализации ГСМ, то есть ККМ не связаны с системой отпуска топлива. Этот фактор, а также продажа продукции без пробития кассового чека приводят к уклонению от уплаты налогов.

О необходимости электронной фискализации, которая обеспечит прозрачность налоговых процедур, говорят давно. В феврале первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов озвучил необходимость окончательной фискализации рынка ГСМ в первом полугодии 2019-го.

Пример соседнего Таджикистана показывает, что за счет фискализации ККМ и эффективного регулирования за год поступление налогов от рынка ГСМ можно увеличить на 40 процентов. Подобные меры не только остановят контрабанду, но и повлекут за собой увеличение национальной экономики.

Максат Мамытканов, экономист.
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