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Власть

В Жогорку Кенеше возмущены высокой ценой на межсетевые звонки сотовых операторов

Депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Эргешов поинтересовался сегодня на заседании, почему антимонопольный комитет не регулирует стоимость межсетевых звонков.

«Поинтересовался, сколько стоит звонок с одного сотового оператора на другой. Пять сомов! Нигде нет такой цены. Почему вы не регулируете вопрос? Это же грабеж населения! Люди вынуждены носить по три телефона. Почему вы не можете вмешаться? Зачем нам тогда антимонопольный комитет?» — спросил он.

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Глава антимонопольного комитета Шухрат Сабиров ответил, что вопрос ведомство рассматривает уже два года. «Мы хотели наложить штраф на 58 миллионов сомов, но проиграли в суде. Три доминантные компании-операторы сотовой связи составили договор по внесетевому соединению и снизили стоимость межсетевых звонков на 50 тыйынов. Они договорились о поэтапном ежегодном ее снижении. За два года до 1 сома снизится стоимость», — сказал он.

Алмазбек Эргешов отметил, что это очень долго, до снижения до 1 сома компаниям потребуется четыре года.

Нардеп Дастан Бекешев посоветовал проверить, на самом ли деле операторы снизили стоимость интерконнекта. «Когда какая-то компания на 1 тыйын снизит тариф, такую рекламу делают, а тут нигде не говорят о снижении на 50 тыйынов», — добавил он.
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