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Власть

Железнодорожники Китая готовы работать в совместных с Кыргызстаном проектах

В Пекине завершился первый день работы второго международного форума «Один пояс — один путь». В мероприятии, напомним, участвуют делегации из 187 стран. В столицу Китая прибыли главы и премьер-министры 37 государств. Из стран Центральной Азии приехали президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

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Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с  руководителями китайских компаний, заинтересованных в экономическом и инвестиционном сотрудничестве с Кыргызстаном.  

В частности, с председателем железнодорожной строительной корпорации «China Railway Construction Corporation Limited» Чэнь Фэньцзианом и с главой правления компании «Чайна Роуд» Лу Шанем.

Уточняется, что обсуждались вопросы и перспективы реализации совместных проектов в транспортной и железнодорожной сферах, в том числе в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан уделяет особое внимание вопросу реализации новых инвестиционных проектов в стране.

Руководитель железнодорожной строительной корпорации Чэнь Фэньцзиан подчеркнул, что при достижении договоренностей между правительствами двух стран компания готова к сотрудничеству.

С председателем правления компании «Чайна Роуд» Лу Шанем состоялся обмен мнениями о реализуемых в КР проектах и перспективах сотрудничества.
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