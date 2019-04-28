Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Пекин для участия во втором международном форуме «Один пояс — один путь» провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Руководитель Китая поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за выступление на пленарной сессии форума и отметил, что оно оставило глубокий след. Он подчеркнул, что высоко ценит, что Кыргызстан одним из первых поддержал интеграционную концепцию Поднебесной и сотрудничество двух стран развивается динамично и стабильно.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил за теплый прием и заявил, что полностью поддерживает предложения о создании «Зеленого Шелкового пути» и «Честного Шелкового пути».

«Полностью разделяю предложенные приоритеты в рамках честного и чистого Шелкового пути», — сказал Сооронбай Жээнбеков и добавил, что Кыргызстан един с Китаем в борьбе с тремя силами зла — терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

После двустронней встречи Сооронбай Жээнбеков отправился в офис крупной многопрофильной корпорации «Sinomach», где встретился с председателем правления Чжан Сяолуном.

Сооронбай Жээнбеков также посетит выстовочный павильон Кыргызстана в Муждународном выстовочном центре в районе Яньчин в Пекине. Его встретят представители мэрии Пекина и оргкомитета Экспо — 2019. Церемония открытия мероприятия состоится завтра, 29 апреля. Экспо продлится до 7 октября. Кыргызстан на этой выставке представляет экологически чистые сельхозпродукты.

После совместного посещения с главой КНР Си Цзиньпином павильона «Китай», высадки дерьев в «Оазисе дружбы» и представления в театре «Гуйжуй», Сооронбай Жээнбеков вылетит в Бишкек.