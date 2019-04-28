Глава Sinomach считает, что в Кыргызстане хорошие условия для инвесторов

Президент Кыргызстана в рамках рабочего визита в Китай провел переговоры с председателем правления крупной машиностроительной корпорации Sinomach Чжан Сяолуном.

Чжан Сяолун рассказал о принципах работы предприятия и участии в инвестиционных проектах в зарубежных странах. Он подчеркнул заинтересованость в налаживании и укреплении сотрудничества с нашей страной, отметив, что в Кыргызстане климат для иностранных инвесторов улучшается.

«Ваш визит поспособствует нашей компании наладить связи с Кыргызстаном, его регионами», — сказал Чжан Сяолун.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан придает особое значение развитию дружеских и добрососедских отношений с КНР.

«Кыргызская сторона заинтересована в наращивании сотрудничества в сфере прямых инвестиций в такие отрасли, как сельское хозяйство, энергетика, горная промышленность, перерабатывающая промышленность и туризм», — отметил президент.

Он подчеркнул, что в Кыргызстане более 60 процентов населения проживает в сельской местности. Президент предложил китайским бизнесменам изучить возможности реализации проектов в КР, отметив, что законодательно в стране созданы необходимые условия для иностранных инвесторов.



Корпорация Sinomach является одним из крупных государственных предприятий Китая. Она входит в список 500 крупнейших предприятий мира. Сферы ее интересов - сельское хозяйство, транспорт, энергетика, строительство, легкая промышленность, автомобиле- и судостроение, горная промышленность, металлургия, авиакосмическая промышленность.

Ее дочерняя компания САМСЕ в Кыргызстане уже запустила ряд проектов. В частности, строительство цементного завода и перевод печей Кантского цементного завода с газа на уголь, имеет планы по разведке золоторудных месторождений.