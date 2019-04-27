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Власть

«Один пояс — один путь». В Пекине завершился международный форум

В Пекине завершился второй международный форум «Один пояс — один путь». Сегодня прошли пленарые сессии с участием глав государств. По итогам принято совместное коммюнике.

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С заключительным словом на брифинге выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он заявил, что страны поддержали 283 проекта, и отметил: участвующие в его рамках бизнесмены — учредители крупных корпораций — заключили соглашения с государствами, поддерживающими интеграционную концепцию на общую сумму свыше $64 миллиардов.

По словам Си Цзиньпина, «Один пояс — один путь» — это  уникальная площадка для межгосударственного многостороннего сотрудничества на самом высоком уровне. Он пригласил все заинтересованные в развитии экологически чистой экономики страны присоединиться к международному проекту, направленному против протекционизма. 

Напомним, что Си Цзиньпин предложил интеграционную концепцию «Один пояс — один путь» во время визитов в Казахстан и Индонезию осенью 2013 года. Кыргызстан как член ЕАЭС поддержал эту инициативу. 
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