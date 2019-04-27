В Пекине завершился второй международный форум «Один пояс — один путь». Сегодня прошли пленарые сессии с участием глав государств. По итогам принято совместное коммюнике.

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По словам Си Цзиньпина, «Один пояс — один путь» — это уникальная площадка для межгосударственного многостороннего сотрудничества на самом высоком уровне. Он пригласил все заинтересованные в развитии экологически чистой экономики страны присоединиться к международному проекту, направленному против протекционизма.

Напомним, что Си Цзиньпин предложил интеграционную концепцию «Один пояс — один путь» во время визитов в Казахстан и Индонезию осенью 2013 года. Кыргызстан как член ЕАЭС поддержал эту инициативу.