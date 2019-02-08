В Кыргызстане зарплату глав госкомпаний снизят до 70 тысяч сомов

Заработную плату руководителей государственных предприятий и компаний с государственной долей снизят до 70 тысяч сомов. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил вице-премьер-министр Замирбек Аскаров.

По его словам, правительство сейчас рассматривает вопрос расходов госкомпаний.

Руководители некоторых госкомпаний установили зарплату в 300-500 тысяч сомов. Мы планируем ее снизить в пределах $1 тысячи. Замирбек Аскаров

Вице-премьер-министр сообщил, что правительство намерено направить деньги Госипотечной компании банкам с государственной долей.

«Почему мы должны финансировать частные банки? Деньги ипотечной компании должны выдаваться через госбанки. Для их поддержки мы намерены выдавать деньги не под 4, а под 3 процента», — сказал он.