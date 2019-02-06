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Власть

Вспомнили об экологии. Правительству предложили вновь внести закон о Евро-5

«Мы должны поддерживать законопроекты, направленные на улучшение экологической ситуации в стране», — заявил на заседании Жогорку Кенеша депутат Айтмамат Назаров.

«В последнее время в Бишкеке осложнилась экологическая обстановка, особенно в зимнее время город покрывает смог, невозможно дышать. Мы должны поддерживать законы, направленные на улучшение экологической ситуации», — сказал депутат.

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Он напомнил, что парламент отклонил закон об использовании стандарта бензина Евро-5. «Правительство должно пересмотреть его и вновь внести закон об использовании новых стандартов топлива», — отметил он.

Депутат Умбеталы Кыдыралиев добавил, что недавно парламент одобрил закон о возобновляемых источниках энергии.

«Мы приняли его на 12 лет позднее, чем в Казахстане. Сегодня обсуждаем закон о биотопливе. Это своевременный закон, требование современного мира. Мы хоть и говорим, что независимое государство, но не можем обеспечить независимость от ресурсов. Я много раз говорил, что на юге страны есть нефть, ее надо извлекать. Если будем использовать возобновляемые источники энергии, биотопливо, только тогда сможем стать независимым государством», — отметил он.
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