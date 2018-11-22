Более 12,5 тысячи жалоб поступило президенту. На личном контроле каждая восьмая

За 2018 год в адрес президента Сооронбая Жээнбекова поступило 12 тысяч 563 письменных (электронных) обращения. Это на 68 процентов больше, чем в 2017-м.

Заведующий отделом по работе с обращениями граждан аппарата президента Саякбай Субанов отметил, что увеличение количества обращений связано с тем, что глава государства Сооронбай Жээнбеков уделяет им особое внимание, а также своевременным и обоснованным ответам на них.

Граждане также обращались к главе государства через общественные приемные в Бишкеке и Оше. Они приняли 1 тысячу 228 человек. Пятьсот шестнадцать граждан получили консультативную помощь. Телефонами доверия воспользовались 1 тысяча 254 гражданина (на 10 процентов больше прошлогоднего показателя).

Как отметил Саякбай Субанов, на личном контроле президента 1 тысяча 145 обращений из поступивших 12 тысяч 563. Из них выполнено 957.

В аппарате президента добавляют, что информацию о работе с обращениями граждан регулярно размещают на официальном веб-сайте президента president.kg, других интернет-сайтах, освещают в СМИ страны.