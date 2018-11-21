20:52
USD 69.83
EUR 79.82
RUB 1.06
Власть

В Европе по-прежнему считают, что Кыргызстан — остров демократии

«Евросоюз видит в странах Центральной Азии надежного и стабильного партнера в политических вопросах, вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, наркотическими веществами, которые попадают из Афганистана», — заявила на встрече с журналистами депутат Европарламента Ивета Григуле.

По ее словам, Европарламент уделяет особое внимание вопросам верховенства закона и правам человека. В последние годы сотрудничество ЕС и ЦА значительно улучшилось.

«Я думаю, что это хороший фундамент наших отношений в дальнейшем, потому что отношения базируются на доверии и понимании наших различий. Европарламент активно работает с регионом. Мы встречаемся с депутатами, обсуждаем вопросы двустороннего сотрудничества», — подчеркнула Ивета Григуле.

В Европе по-прежнему считают, что Кыргызстан — остров демократии в Центральной Азии. Однако при этом сложно сравнить развитие демократии в регионе с тем, как это происходит в Европе.

«Кыргызстан идет впереди других государств Центральной Азии. Но процесс уже начался и в других странах. Он идет маленькими шагами», — заключила депутат Европарламента.
Ссылка:
просмотров: 191
Версия для печати
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков о&nbsp;семье и&nbsp;традициях. Эксклюзивное интервью Сооронбай Жээнбеков о семье и традициях. Эксклюзивное интервью
Эксклюзивное интервью Сооронбая Жээнбекова. Часть&nbsp;II Эксклюзивное интервью Сооронбая Жээнбекова. Часть II
Атамбаев сделал харакири. Реакция людей на&nbsp;интервью экс-президента Кыргызстана Атамбаев сделал харакири. Реакция людей на интервью экс-президента Кыргызстана
Переименовать улицы Киевскую и&nbsp;Московскую предлагает Рыскелди Момбеков Переименовать улицы Киевскую и Московскую предлагает Рыскелди Момбеков
Бизнес
«Черная пятница» от MegaCom: 50 процентов скидки на золотые номера! «Черная пятница» от MegaCom: 50 процентов скидки на золотые номера!
Смог в&nbsp;Бишкеке. Могут помочь альтернативные источники отопления Смог в Бишкеке. Могут помочь альтернативные источники отопления
Полезные команды Beeline: баланс, услуги, тарифы и&nbsp;многое другое Полезные команды Beeline: баланс, услуги, тарифы и многое другое
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; дарит каждому вкладчику плюс один процент по&nbsp;депозитам в&nbsp;сомах Банк «Бай Тушум» дарит каждому вкладчику плюс один процент по депозитам в сомах