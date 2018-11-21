«Евросоюз видит в странах Центральной Азии надежного и стабильного партнера в политических вопросах, вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, наркотическими веществами, которые попадают из Афганистана», — заявила на встрече с журналистами депутат Европарламента Ивета Григуле.

По ее словам, Европарламент уделяет особое внимание вопросам верховенства закона и правам человека. В последние годы сотрудничество ЕС и ЦА значительно улучшилось.

«Я думаю, что это хороший фундамент наших отношений в дальнейшем, потому что отношения базируются на доверии и понимании наших различий. Европарламент активно работает с регионом. Мы встречаемся с депутатами, обсуждаем вопросы двустороннего сотрудничества», — подчеркнула Ивета Григуле.

В Европе по-прежнему считают, что Кыргызстан — остров демократии в Центральной Азии. Однако при этом сложно сравнить развитие демократии в регионе с тем, как это происходит в Европе.

«Кыргызстан идет впереди других государств Центральной Азии. Но процесс уже начался и в других странах. Он идет маленькими шагами», — заключила депутат Европарламента.