Пенсионеры возмущены и не понимают, что еще у них хотят отобрать депутаты

Сэкономить бюджетные средства в Кыргызстане предлагают за счет работающих пенсионеров. Нардепов возмутило, что они получают и заработную плату, и пенсию в полном объеме.

Депутат Жогорку Кенеша Табылды Тиллаев предложил премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву провести пенсионную реформу.

Одно из предложений — не выплачивать базовую часть пенсий. Ее размер — 1 тысяча 780 сомов. Средняя пенсия в Кыргызстане 5 тысяч 401 сом.

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Пенсионеры от предложения остались не в восторге.

«Не от хорошей жизни мы пошли работать, а чтобы поддержать себя. Я военный пенсионер, 20 лет отслужила в армии. Недавно повысили пенсию, сейчас получаю около 6 тысяч сомов. Прожить на них невозможно. Подрабатываю в одной организации техничкой, получаю 1,5 тысячи сомов. Что у меня отбирать?» — говорит Вера Рубцова.

Не лучше ситуация и у «гражданских» пенсионеров. Елена Хабичевская работает преподавателем в музыкальной школе города Кара-Балты. Пенсия — 5 тысяч 900 сомов.

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«Когда вышла на пенсию, начислили 2 тысячи 700 сомов. Мои подруги, получив первые выплаты, чуть не плакали. А я сказала, пусть и такая маленькая, но душу греет. Она только и может, что душу греть. Заработная плата у нас зависит от нагрузки, но больше полутора ставок брать нельзя. Я получаю 7 тысяч 800 сомов. Еще подрабатываю в детском саду. Педагогов в стране не хватает, многие продолжают работать после выхода на пенсию. И что забирать из таких заработков? Инициативой возмущена до предела», — заявила она.