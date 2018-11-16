Зарплата депутата Жогорку Кенеша без надбавок в 5,5 раза выше средней пенсии

Депутат от фракции «Республика — Ата-Журт» Таабалды Тиллаев накануне выступил при обсуждении бюджета-2019 с предложением лишить пенсий работающих пенсионеров.

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Такая инициатива ожидаемо вызвала шквал критики среди простого населения. Пользователи социальных сетей не скупились на жесткие комментарии. Кто-то заподозрил народного избранника в психическом расстройстве, другие и вовсе предложили ему застрелиться.

Возмущены предложением Тиллаева и пожилые люди, которым приходится работать, чтобы хоть как-то себя прокормить. Военный пенсионер с 20-летним стажем службы в армии сегодня получает пенсию в 6 тысяч сомов и вынуждена подрабатывать техничкой. «Мы работаем не от хорошей жизни, а чтобы хоть как-то себя поддержать», — поделилась она с 24.kg.

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Депутатская зарплата без надбавок и привилегий — 30 тысяч сомов. Кстати, поблажек у народных избранников хоть отбавляй. К примеру, раз в году каждый из них получает 35 тысяч сомов на зимние заготовки — консервирование огурцов, помидоров и прочие варенья и соленья. Ежемесячно народный избранник от Жогорку Кенеша получает 40 тысяч сомов на текущие нужды.

Пенсионерам о таких богатствах приходится только мечтать. Средняя пенсия в Кыргызстане составляет 5 тысяч 401 сом, прожиточный минимум пенсионера при этом — 4 тысячи 154,34 сома.

По данным Национального статистического комитета, практически половина пожилых жителей (41,3 процента) работают, доля работающих мужчин составляет 55,2 процента, женщин — 30,3 процента.

Пожилые люди в основном работают в государственных учреждениях, в большинстве случаев это работники системы образования, медицинские работники.

Всего 11,7 процента пожилых граждан никогда не работали и получают социальное пособие, размер которого очень мал.