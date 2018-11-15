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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками (52)

Правительство Кыргызстана пересмотрит порядок командировок чиновников

В Кыргызстане изменят порядок командировок министров и их заместителей. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Депутат Аида Касымалиева вспомнила о скандале вокруг командировок руководства Министерства труда и социального развития. Парламентарий поинтересовалась, планируют ли уменьшить расходы бюджета на командировки. Министр финансов Адылбек Касымалиев отметил, что на 2019 год резких сокращений не предвидится.

«Почему? Есть много возможностей съездить в командировку не за счет бюджета. Тогда зачем был весь шум, если результатов никаких?» — возмутилась Аида Касымалиева.

Премьер-министр заявил, что порядок поездок в командировки изменят.

Не будет такого, когда министры и их заместители сами решают поехать. Мы сами будем давать им разрешение.

Мухаммедкалый Абылгазиев

«Будем учитывать многие аспекты: за чей счет поездка, какие вопросы будут рассматривать, какую пользу получит от этого наша страна. Только после изучения всех нюансов будем давать разрешение. Ранее были случаи, когда люди договаривались с каким-то международным институтом и ездили в командировки. Такого больше не будет. Теперь даже при поездке не за бюджетный счет мы будем изучать пользу от командировки», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.
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