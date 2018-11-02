Кыргызстан выступает за дальнейшее укрепление интеграции в рамках СНГ

«Позиция правительства Кыргызстана по сотрудничеству в рамках СНГ остается неизменной, мы выступаем за дальнейшее укрепление интеграции», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в городе Астане (Казахстан) на заседании Совета глав правительств стран Содружества.

Выступая на заседании в узком формате Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что Кыргызстан выступает за наращивание взаимодействия в многостороннем формате. Приоритетными областями остаются развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействие в вопросах обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.

Глава правительства подчеркнул необходимость полного использования потенциала Договора о зоне свободной торговли, который является главным инструментом дальнейшего расширения торгово-экономических связей между странами СНГ.

«Мы все знаем о большом нереализованном потенциале в этой сфере. Как сторонник создания максимально благоприятных условий для взаимной торговли, кыргызская сторона выступает за снижение количества защитных мер и устранение излишних барьеров в торговле», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.