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Чем сегодня для фермеров оборачивается постановление № 569 Тилека Токтогазиева?

Полный провал: чем сегодня для фермеров оборачивается постановление № 569 Тилека Токтогазиева?

Молодой реформатор сельскохозяйственной отрасли Тилек Токтогазиев подписал постановление № 569, запрещающее, в частности, экспорт зерна кукурузы.

Если команда Тилека Токтогазиева действовала гибко, чутко реагируя на ситуацию, то сегодняшние управленцы Минсельхоза работают прямолинейно, не принимая во внимание аргументы фермеров.

Каковы результаты? Нулевая прибыль, потеря рынков сбыта, сокращение посевных площадей, удорожание продуктов животноводства, долговая яма для фермеров и, как следствие, социальная напряженность.

У фермеров остается надежда на вмешательство кабмина и президента.

В пресс-конференции принимают участие:

Шаршен Сыдыков — председатель Ассоциации кукурузоводов КР,
Виталий Какштыкс, Бакыт Джумалиев — члены ассоциации,
Болоткан Сыдыков — агроном.
Ссылка: https://24.kg/video/208882/
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