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ОАО «Кыргызнефтегаз»: захватить, обанкротить, а дальше что?

ОАО «Кыргызнефтегаз»: захватить, обанкротить, а дальше что?

В ОАО «Кыргызнефтегаз» очередной рейдерский захват по классическому сценарию с массовыми увольнениями, смещением топ-менеджеров, подложными проверками и давлением на председателя Рашида Бостонова.

А что дальше? Каков дальнейший план захватчиков? Выживет ли в результате успешное на сегодня предприятие?

В пресс-конференции принимают участие:

Токтайым Уметалиева — акционер ОАО «Кыргызнефтегаз»,
Самаган Орозалиев — член инициативной группы,
Владимир Лесниченко, Айтурган Шамшиева — адвокаты.
Ссылка: https://24.kg/video/182935/
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