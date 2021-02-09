ОАО «Кыргызнефтегаз»: захватить, обанкротить, а дальше что?
В ОАО «Кыргызнефтегаз» очередной рейдерский захват по классическому сценарию с массовыми увольнениями, смещением топ-менеджеров, подложными проверками и давлением на председателя Рашида Бостонова.
А что дальше? Каков дальнейший план захватчиков? Выживет ли в результате успешное на сегодня предприятие?
В пресс-конференции принимают участие:
Токтайым Уметалиева — акционер ОАО «Кыргызнефтегаз»,
Самаган Орозалиев — член инициативной группы,
Владимир Лесниченко, Айтурган Шамшиева — адвокаты.