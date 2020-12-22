Глухота и равнодушие к народу: почему руководство «Джеруя» игнорирует Народную комиссию?
Народная комиссия на месторождении Джеруй была организована на всеобщем народном собрании в феврале 2020 года. Основная задача Народной комиссии — проконтролировать соблюдение экологических норм безопасности и предоставить народу исчерпывающий отчет.
Но подготовить полноценный и объективный отчет мешает блокировка доступа к необходимым документам со стороны руководства «Джеруя».
Почему они так поступают? Чего опасаются? Знают ли российско-казахские инвесторы про такую «глухую» позицию?
В пресс-конференции принимают участие:
Бакыт Сейталиев — председатель Народной комиссии,
Таалай Исмаилов — заместитель председателя Народной комиссии,
Урмат Рысалиев — экс-бригадир.