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Неужели на Олимпиаду-2020 в Токио наши спортсмены поедут в китайской форме?

Стыдно: неужели на Олимпиаду-2020 в Токио наши спортсмены поедут в китайской форме?

Профессионализм наших дизайнеров и технологов спортивной одежды высоко ценят во многих спортивных державах, в том числе в России и Казахстане. Они только BIGSER заказывают разработку и изготовление спортивной экипировки.

Но благородное желание BIGSER бесплатно обеспечить олимпийской экипировкой сборную Кыргызстана Госагентство физкультуры и спорта почему-то проигнорировало и отдало предпочтение китайской форме. Что не так у спортивных чиновников с чувством патриотизма?

В пресс-конференции принимают участие:

Сергей Быковский — президент АСТК BIGSER,
Оксана Львова, Наталья Мордвинцева, Назгуль Иманакунова — BIGSER.
Ссылка: https://24.kg/video/143449/
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