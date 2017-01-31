07:53
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Центральная Азия

Первую книгу президента Шавката Мирзиеева издали в Узбекистане

В Узбекистане издали первую книгу президента Шавката Мирзиеева «Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя». Об этом сообщило Uzdaily.Uz.

В основу книги лег доклад Мирзиеева на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития Узбекистана в 2016 году и приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год.

«В книге на основе глубокого анализа и критического подхода дана оценка социально-экономического развития Узбекистана в 2016 году. Детально и всесторонне проанализированы имеющиеся нерешенные проблемы и используемые не в полной мере резервы, внесены предложения по ключевым стратегическим задачам и важнейшим приоритетам экономической и социальной программы республики на 2017 год», - перечисляет Uzdaily.Uz.

Книгу издало издательство «Узбекистон», которое ранее регулярно выпускало книги предыдущего президента страны Ислама Каримова. Причем над оформлением обложки думать не стали и использовали имеющийся шаблон, отмечает агентство «Фергана».
Ссылка: https://24.kg/tsentralnaja_azija/44178/
просмотров: 1381
Версия для печати
Материалы по теме
Легкий способ разбогатеть предложил президент Узбекистана
Как в крепких выражениях распекает чиновников президент Узбекистана
Жители Узбекистана сделали селфи с Шавкатом Мирзиеевым
Узбекистан отложил отмену виз для туристов из 27 стран до 2021 года
Узбекистан объявил конкурс для создания памятника Исламу Каримову
Кыргызстан во взаимоотношениях с Узбекистаном ждет прорыв
Узбекистан: бывший охранник президента стал главой таможенной службы
Узбекистан отпустил двоих кыргызстанцев, случайно попавших в соседнюю республику
Шавкат Мирзиеев принял присягу и вступил в должность президента Узбекистана
Узбекистан отменяет визы для граждан 15 государств
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom