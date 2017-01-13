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Центральная Азия

Гражданам Узбекистана запретили совершать хадж повторно

Граждане Узбекистана, совершившие большое или малое паломничество (хадж или умру) в Мекку, не смогут его повторить. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на «Озодлик».

По словам сотрудника Комитета по делам религий Саидакмальхона Шакирова, «общественный совет по вопросам организации и проведения ежегодных мероприятий хадж и умра вынес решение 15 декабря».

В совет входят руководители Управления въезда-выезда и оформления гражданства МВД Узбекистана, Комитета по делам религий, Духовного управления мусульман, Министерства здравоохранения, Фонда ветеранов «Нуроний» и Фонда «Махалля».

Фото «Озодлик». Узбекские паломники отправляются в хадж.

Исключение сделано лишь для чиновников, ответственных за организацию паломничества по священным местам, и работников, которые ездят в Мекку и Медину в служебные командировки.

«Каждый раз наших паломников в хадж и умру сопровождают 8 поваров и 30 врачей. Их новый порядок не касается. Потому что им каждый раз приходится ездить в Саудовскую Аравию», - пояснил Шакиров.

Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает квоты для каждой страны, чьи граждане заинтересованы в хадже, из расчета одна квота на тысячу последователей ислама. Узбекистану выделяется минимум 25 тысяч мест (более 85 процентов населения 31-миллионного Узбекистана считаются мусульманами).

  • Однако правительство Узбекистана каждый год ограничивает число паломников пятью тысячами. В результате, например, в городах и селах Ферганской долины образовались длинные очереди на несколько лет вперед.
Ссылка: https://24.kg/tsentralnaja_azija/43155/
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