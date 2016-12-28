07:53
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Центральная Азия

Узбекистан объявил конкурс для создания памятника Исламу Каримову

Для создания памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову объявили международный творческий конкурс. Об этом сообщило МИА «Казинформ».

Как отмечается, памятник установят в городе Ташкенте. По условиям конкурса, желающие участвовать в нем должны разместить на специальном сайте Академии художеств Узбекистана и сайте оргкомитета оговоренные документы и информационные материалы.

Срок предоставления конкурсных работ - до 31 марта 2017 года.

Памятник Исламу Каримову может появиться и в Москве - в сквере близ консульского отдела Узбекистана.

Первый президент Узбекистана скончался 2 сентября в возрасте 78 лет вследствие перенесенного инсульта. Его похоронили на родине в Самарканде. 
Ссылка: https://24.kg/tsentralnaja_azija/42490/
просмотров: 527
Версия для печати
Материалы по теме
Первую книгу президента Шавката Мирзиеева издали в Узбекистане
Легкий способ разбогатеть предложил президент Узбекистана
Как в крепких выражениях распекает чиновников президент Узбекистана
Жители Узбекистана сделали селфи с Шавкатом Мирзиеевым
Узбекистан: музей Ислама Каримова откроют ко дню его рождения
Узбекистан отложил отмену виз для туристов из 27 стран до 2021 года
Кыргызстан во взаимоотношениях с Узбекистаном ждет прорыв
Узбекистан: бывший охранник президента стал главой таможенной службы
Узбекистан отпустил двоих кыргызстанцев, случайно попавших в соседнюю республику
Шавкат Мирзиеев принял присягу и вступил в должность президента Узбекистана
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom