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Центральная Азия

Кыргызстан во взаимоотношениях с Узбекистаном ждет прорыв

Кыргызстан доволен итогами рабочего визита президента Алмазбека Атамбаева в Узбекистан. Об этом журналистам сообщил заведующий отделом внешней политики президента Сапар Исаков.

«Визит в Самарканд прошел на самом высоком уровне. Мы очень довольны результатами. На двусторонних переговорах обсуждались буквально все вопросы, которые стоят на повестке сегодняшних наших двусторонних отношений», - сказал он.

На вопрос, какие конкретно проекты обсуждались в ходе встреч глав двух государств, Сапар Исаков ответил: «Я не хочу далеко забегать вперед, но хотел бы особо отметить, что мы идем на позитиве. Я не хотел бы озвучивать тонкие детали, о которых мы договорились, чтобы дать нам возможность отработать их и уже по итогам наших принципиальных договоренностей сделать дополнительно брифинг. Это состоится буквально через пару месяцев».

«В том числе обсуждались и региональные проекты. Наши китайские коллеги обозначают проекты Великого шелкового пути. Например, там есть проект по строительству трехсторонней железной дороги. Наши узбекские друзья поддержали позицию КР по строительству железной дороги. В принципе это то, что обсуждается в трехстороннем формате», - добавил Сапар Исаков.

«Это был первый визит иностранного руководителя в РУз, после того как Шавкат Мирзиеев стал главой государства.  И это вдвойне отрадно. Также отмечу, что узбекская сторона вышла за все протокольные мероприятия. Шавкат Мирамонович лично проводил нашего президента в аэропорт. Это тоже говорит о многом», - добавил Сапар Исаков.
Ссылка: https://24.kg/tsentralnaja_azija/42304/
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