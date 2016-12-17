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Центральная Азия

Узбекистан отпустил двоих кыргызстанцев, случайно попавших в соседнюю республику

Представители Узбекистана передали кыргызской стороне двух граждан Кыргызстана, ранее задержанных пограничным нарядом соседнего государства. Состояние их здоровья удовлетворительное. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы КР.

По информации ведомства, узбекская сторона заверила, что третьего кыргызстанца, сбившегося с пути и оказавшегося на их территории, в ближайшее время передадут кыргызской стороне после получения документов, удостоверяющих личность гражданина КР.

Напомним, что 11 декабря 2016 года в Узбекистане задержали троих кыргызстанцев. По их словам, они сбились с пути из-за тумана и на машине заехали на территорию соседней страны. 
Ссылка: https://24.kg/tsentralnaja_azija/41790/
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