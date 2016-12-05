Шавкат Мирзиеев стал новым президентом Узбекистана. Таковы итоги прошедшего накануне голосования.

За кандидатуру представителя Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) проголосовали 88,61 процента избирателей.

Предлагаем несколько интересных фактах о новом главе Узбекистана.

Шавкат Миромонович Мирзиеев родился 24 июля 1957 года.

По одним данным, он появился на свет в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана. По другим - переехал туда в 1960-е годы, а родился в кишлаке Яхтан Уратюбинской области Таджикистана.

СМИ не раз заявляли о своих сомнениях в национальной принадлежности Шавката Мирзиеева. Журналисты предполагали, что он не узбек, а таджик.

Так, его предки якобы происходили из знатного рода правителей Таджикистана. Именно поэтому их имена начинаются с приставки «мир», что значит уважаемые, знатные люди. Однако убедительного подтверждения информации нет.

Шавкат Мирзиеев на 19 лет моложе первого президента страны Ислама Каримова.

Он активно пользуется Интернетом, интересуется мнением общественности, читает оппозиционные СМИ – узбекские службы радио «Свобода» и BBC.

Свою семью в полном составе глава государства представил лишь в день голосования.

Мирзиеевы вместе пришли на избирательный участок. У президента Узбекистана две дочери - Шахноза (Мирзиеева-Шаханова) и Саида, а также сын Даврон.

Жену Шавката Мирзиеева зовут Зироатхон Хошимова.

Источники утверждают, что она из известной в Ферганской долине и богатой семьи. Никогда не была замечена в официальных поездках и не позировала на светских раутах. У нее нет страниц в соцсетях. Даже имя ее до недавнего времени не было известно широкой публике. Первое упоминание о Зироатхон Хошимовой – в официальной биографии кандидата в президенты Узбекистана, опубликованной на сайте Либерально-демократической партии Узбекистана.

Шавката Мирзиеева называют представителем влиятельного самаркандско-бухарского клана.

Также его считают дальним родственником и другом российского миллиардера, этнического узбека Алишера Усманова.

Шавкат Мирзиеев возглавлял кабмин Узбекистана дольше всех предшественников – 13 лет (с декабря 2003 года).

При этом только в 2006-м в СМИ появилась его первая фотография крупным планом.

Шавкат Мирзиеев считается умеренным политиком.

По мнению экспертов, он продолжит курс, выбранный прежним президентом, как во внутренней, так и во внешней политике.

Одно из самых обсуждаемых, особенно в социальных сетях, нововведений нового лидера Узбекистана – запуск веб-сайта премьер-министра.

На нем каждый желающий может написать свою жалобу. Только за первые две недели работы Мирзиееву, по официальным данным, поступило более 30 тысяч обращений.

После назначения Шавката Мирзиеева исполняющим обязанности главы Узбекистана правительство сделало первые шаги по сближению с Таджикистаном.

Так, МИД Узбекистана сообщил, что стороны намерены активизировать демаркацию границы между двумя государствами. Кроме того, жителям приграничных территорий стало проще пересекать границу, начали открывать дополнительные переходы, оживилась приграничная торговля.

С приходом к власти Мирзиеева изменились и отношения Узбекистана с Кыргызстаном.

1 октября делегация Кыргызстана посетила по приглашению узбекской стороны Андижанскую область для участия в мероприятиях по укреплению и развитию кыргызско-узбекского сотрудничества.

В конце октября с ответным визитом посетили Ош руководители Андижанской, Наманганской и Ферганской областей, представителей госорганов, культуры, спорта и духовенства. Возглавлял делегацию заместитель премьер-министра Адхам Икрамов.

Кроме того, за последние три месяца Кыргызстан и Узбекистан активизировали совместную работу по границам и успели согласовать позиции по 49 спорным участкам.