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Центральная Азия

Сегодня станет известно имя нового президента Узбекистана

Сегодня станет известно имя нового президента Узбекистана. ЦИК республики огласит официальные итоги внеочередных выборов после 16.00.

В них приняли участие 87,83 процента избирателей, или более 17 миллионов человек. Голосование в воскресенье началось в 06.00 (07.00 по Бишкеку) и проходило до 20.00 (21.00 по Бишкеку).

  • Выборы признали состоявшимися. Явка избирателей превысила необходимые 33 процента к 11.00 по местному времени.

Подсчет голосов ведется вручную. При этом в Либерально-Демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп), которая выдвинула исполняющего обязанности президента Шавката Мирзиеева, рассчитывают на 80 процентов голосов избирателей.

Выборы в Узбекистане назначили после смерти 2 сентября 2016 года бессменного лидера страны Ислама Каримова.
Ссылка: https://24.kg/tsentralnaja_azija/40989/
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