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Техноблог

Самые медленные в мире современные автомобили. Эксперты составили рейтинг

Фото © Flickr/kenjonbro. Peel P50 возглавил рейтинг. Его предельная скорость — 45 километров в час

Эксперты составили необычный рейтинг пяти самых медленных в мире современных автомобилей. Об этом сообщил Life.

Тройка лидеров рейтинга развивает одинаковую максимальную скорость — 45 километров в час. Первую строчку занял трехколесный Peel P50 с 49-кубовым мотором мощностью 4,2 лошадиные силы.

Второе место у Aixam A.721, который из-за малообъемного двигателя в некоторых странах мира приравнивают к скутерам и разрешают ездить на нем без водительского удостоверения.

На третьем месте — электрокар Renault Twizy с 4-киловаттным мотором.

Другой электрокар — MIA — до 100 километров в час разгоняется за 30 секунд, однако это предельная для него скорость.

Замыкает рейтинг Tata Nano, которая в отличие от MIA до сотни разгоняется за 29 секунд.
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