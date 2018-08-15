Самые медленные в мире современные автомобили. Эксперты составили рейтинг

Эксперты составили необычный рейтинг пяти самых медленных в мире современных автомобилей. Об этом сообщил Life.
Тройка лидеров рейтинга развивает одинаковую максимальную скорость —
Второе место у Aixam A.721, который из-за малообъемного двигателя в некоторых странах мира приравнивают к скутерам и разрешают ездить на нем без водительского удостоверения.
На третьем месте — электрокар Renault Twizy с 4-киловаттным мотором.
Другой электрокар — MIA — до
Замыкает рейтинг Tata Nano, которая в отличие от MIA до сотни разгоняется за 29 секунд.