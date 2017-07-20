За первое полугодие 2017 года ГРС зарегистрировала 59 тысяч 615 автомашин

За первое полугодие 2017 года Департамент регистрации транспортных средств и водительского состава (ДРТС и ВС) при Государственной регистрационной службе (ГРС) зарегистрировал 59 тысяч 615 единиц автотранспортных средств (АМТС) и прицепов к ним. Об этом говорится в отчете по итогам работы ведомства за указанный период.

Уточняется, что в данный показатель вошли и прибывшие из-за пределов республики 11 тысяч 183 единицы АМТС и прицепы к ним.

В прошлом году за первое полугодие цифра составляла 44 тысячи 835 единиц.

По информации ведомства, зарегистрировано и перерегистрировано спецтехмашин — 1 тысяча 504, снято с учета — 17 тысяч 890 единиц ТС, в том числе убывших за пределы страны — 114 авто. В прошлом году — 259.

«За указанный период ГРС выдала 106 тысяч 875 государственных регистрационных номеров, свидетельств о регистрации транспорта — 62 тысячи 185, техпаспортов — 586, техпаспортов машин и оборудований — 957, талонов на транспорт — 4 тысячи 719, технических талонов на спецтехнику — 668», — говорится в отчете ГРС.

За первое полугодие ГРС выдано 65 тысяч 664 водительских удостоверений, из них национального образца — 64 тысячи 862 документа, международного — 802.