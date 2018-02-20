В компьютерную игру специально встроили вирусы

Создатели компьютерного симулятора включили вредоносное программное обеспечение в инсталлятор игры. Таким образом они планируют бороться с цифровыми пиратами, сообщила lenta.ru со ссылкой на портал Motherboard.

При установке неофициальной версии игры вирус крадет пароли и имена пользователей Chrome.

Этот новый эффективный способ защиты разработчики компании FSLabs вшили в аэросимулятор Flight Simulator Add-On.

Как сообщается, дополнения для гиперпространственной имитации полета на аэроплане от Microsoft выпускает компания FSLabs. Накануне один из пользователей имиджборда Reddit сообщил, что заметил странные проблемы с установщиком для конкретной модели самолета в симуляторе. Программное обеспечение, по словам пользователя, включало файл с именем text.exe, который фактически оказался похитителем паролей.

Сотрудники компании подтвердили гипотезу юзера. При запуске нелицензированной копии игры программа извлекает из браузера Chrome все сохраненные имена пользователей и пароли, а затем отправляет их на серверы FSLabs.

Основатель компании Fidus Information Security Эндрю Маббитт назвал этот метод защиты одним из самых экстремальных.

Включение вредоносного ПО в виде пароконвертера в доверенный инсталлятор для борьбы с пиратством — это абсолютное безумие. Эндрю Маббитт

Пока неизвестно, позаимствуют ли прочие разработчики подобный метод установления цифровых прав (DRM).