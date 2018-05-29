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Техноблог

Зависимость от смартфона? Ученые из Дании нашли способ, как с ней бороться

В Дании зависимость от смартфонов планируют победить с помощью пластырей. В упаковку, которая обойдется покупателю в $14,95, входят десять пластырей, сообщил «Мир-24».

Согласно инструкции, их необходимо прикрепить на экран гаджета. При этом экран будет закрыт лишь частично. Терапевтический эффект достигается благодаря мотивирующим надписям на пластырях. Так, умные стикеры предлагают владельцу удалить Facebook или не быть таким, как 9 процентов людей, которые трогают телефон во время интима.

Специалисты уверены, что такой метод поможет пользователям отказаться от лишних действий с гаджетом.

По данным специалистов, владельцы смартфонов прикасаются к ним в среднем 2 тысячи 617 раз в день. Причем чаще всего делают это без какой-либо определенной цели. Такая привычка сродни серьезной зависимости, от которой, по мнению датских ученых, нужно избавляться.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что специалисты обнаружили пагубное влияние сотовых телефонов на человеческий мозг. По их словам, смартфон может привести к полному «отупению» его владельцев. Люди часто проверяют свои аккаунты в социальных сетях, электронную почту, сообщения в мессенджерах, что снижает работу префронтальной зоны головного мозга. В итоге человек начинает стремительно глупеть.
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