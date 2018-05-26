Умный гаджет «слил» в Интернет личные разговоры хозяев

Семейная пара из Америки рассказала о том, что голосовой помощник Alexa записал на колонку Amazon Echo их беседу и отправил ее одному из контактов. Об этом сообщило издание The Verge.

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По его данным, компания Amazon подтвердила, что случай действительно произошел. Специалисты предполагают, что «утечка информации» связана с тем, что в разговоре прозвучали фразы, «напомнившие» искусственному интеллекту соответствующие команды.

Получилось так, что колонка услышала обращение Alexa, распознала указание «отправить сообщение», а затем узнала имя получателя.

Владельцы колонок-«шпионов» признались, что используют их для контроля над системами освещения, обогрева и безопасности. Они отметили, что теперь будут осторожнее обращаться с устройством.