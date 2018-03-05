02:52
0
USD 68.04
EUR 83.86
RUB 1.19
Техноблог

Представлен первый смартфон, предназначенный для детей, — РhоnеКіd

Испанская компания Еѕсudо Wеb представила первый смартфон, предназначенный исключительно для детей, — РhоnеКіd. Об этом сообщил портал Trashbox.ru.

Как отмечается, смартфон позволяет родителям контролировать детей. РhоnеКіd — обычное мобильное устройство на Android с модифицированной оболочкой. Установив на смартфон специальное приложение, родители могут удаленно мониторить и управлять контентом на устройствах детей.

Взрослые выбирают, какие приложения и игры дети могут загружать на РhоnеКіd, блокировать доступ к рабочему столу, ограничивать или разрешать определенные действия и в определенное время, путем установки специальных режимов на смартфоне.

Например, режим обучения запрещает детям запускать приложения, не связанные с учебой, а игровой режим позволяет им играть в отведенные часы.

Еще одна особенность РhоnеКіd — кнопка SOS, которая незаметно делает звонок родителям, если ребенок оказался в беде или в чрезвычайной ситуации.

Сами дети или кто-либо другой не могут выключить/перезагрузить телефон и отключить отслеживание местоположения.

Еѕсudо Wеb ищут производственных партнеров для запуска РhоnеКіd. Смартфон может выйти к концу года по цене около 150 евро.
Ссылка:
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
Смартфоны с лучшими в мире камерами назвали эксперты
Motorola вслед за Nokia решила возродить свои легендарные телефоны
Безрамочный смартфон Zenfone 5 Lite от ASUS получил четыре камеры
Гигантская голограмма Владимира Путина появилась в Тюмени
Nokia представила линейку как новых, так и возрожденных телефонов
Samsung презентовала новые флагманы — Galaxy S9 и S9 Plus
Nokia 9: появились новые изображения флагмана с изогнутым дисплеем
Спецслужбы США рекомендуют американцам не пользоваться китайскими смартфонами
Xiaomi Redmi Note 5: появились изображения и видео бюджетного смартфона
Появились первые изображения флагмана Huawei P20 с тройной камерой
Популярные новости
Портал в&nbsp;другой мир: оптическая иллюзия с&nbsp;iPhone X&nbsp;взбудоражила соцсети Портал в другой мир: оптическая иллюзия с iPhone X взбудоражила соцсети
Смартфоны с&nbsp;лучшими в&nbsp;мире камерами назвали эксперты Смартфоны с лучшими в мире камерами назвали эксперты
Motorola вслед за&nbsp;Nokia решила возродить свои легендарные телефоны Motorola вслед за Nokia решила возродить свои легендарные телефоны
Самый большой в&nbsp;мире самолет во&nbsp;время испытаний разогнали до&nbsp;74&nbsp;км/ч Самый большой в мире самолет во время испытаний разогнали до 74 км/ч
Бизнес
Готовимся к&nbsp;главному женскому дню: идеи подарков на&nbsp;8&nbsp;Марта Готовимся к главному женскому дню: идеи подарков на 8 Марта
Автобусы на&nbsp;газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека Автобусы на газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека
MegaCom: красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов в&nbsp;честь 8&nbsp;Марта MegaCom: красивые номера со скидкой 75 процентов в честь 8 Марта
Mega iTV: теперь в&nbsp;два раза больше телеканалов в&nbsp;цифровом качестве Mega iTV: теперь в два раза больше телеканалов в цифровом качестве