Испанская компания Еѕсudо Wеb представила первый смартфон, предназначенный исключительно для детей, — РhоnеКіd. Об этом сообщил портал Trashbox.ru.

Как отмечается, смартфон позволяет родителям контролировать детей. РhоnеКіd — обычное мобильное устройство на Android с модифицированной оболочкой. Установив на смартфон специальное приложение, родители могут удаленно мониторить и управлять контентом на устройствах детей.

Взрослые выбирают, какие приложения и игры дети могут загружать на РhоnеКіd, блокировать доступ к рабочему столу, ограничивать или разрешать определенные действия и в определенное время, путем установки специальных режимов на смартфоне.

Например, режим обучения запрещает детям запускать приложения, не связанные с учебой, а игровой режим позволяет им играть в отведенные часы.

Еще одна особенность РhоnеКіd — кнопка SOS, которая незаметно делает звонок родителям, если ребенок оказался в беде или в чрезвычайной ситуации.

Сами дети или кто-либо другой не могут выключить/перезагрузить телефон и отключить отслеживание местоположения.

Еѕсudо Wеb ищут производственных партнеров для запуска РhоnеКіd. Смартфон может выйти к концу года по цене около 150 евро.