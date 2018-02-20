Nokia 9: появились новые изображения флагмана с изогнутым дисплеем

Nokia 25 февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне презентует новые смартфоны. Главной новинкой станет флагман Nokia 9: появилось большое количество изображений смартфона в чехле, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Главной особенностью Nokia 9 станет слегка изогнутый по бокам дисплей, диагональ — 5,5 дюйма .

У смартфона будет двойная основная камера с оптикой Carl Zeiss и двойная «фронталка». Спереди рамки у смартфона маленькие, поэтому сканер отпечатков пальцев разместили сзади.

Основные характеристики Nokia 9: