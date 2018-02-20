Nokia 9: появились новые изображения флагмана с изогнутым дисплеем

Nokia 25 февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне презентует новые смартфоны. Главной новинкой станет флагман Nokia 9: появилось большое количество изображений смартфона в чехле, сообщил портал hi-tech.mail.ru.
Главной особенностью Nokia 9 станет слегка изогнутый по бокам дисплей, диагональ —
У смартфона будет двойная основная камера с оптикой Carl Zeiss и двойная «фронталка». Спереди рамки у смартфона маленькие, поэтому сканер отпечатков пальцев разместили сзади.
Основные характеристики Nokia 9:
- экран: 5,5-дюйма, разрешение 1440 × 2560, OLED;
- чип: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 845;
- память: 6 или 8 ГБ ОЗУ, внутренняя память 64/128 ГБ;
- основная камера: двойная, 13 мегапикселей с оптикой Carl Zeiss и 5-мегапиксельная фронтальная;
- аккумулятор: 3250 мАч;
- система: Android 8.0 Oreo.