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Техноблог

Nokia 9: появились новые изображения флагмана с изогнутым дисплеем

Nokia 25 февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне презентует новые смартфоны. Главной новинкой станет флагман Nokia 9: появилось большое количество изображений смартфона в чехле, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Главной особенностью Nokia 9 станет слегка изогнутый по бокам дисплей, диагональ — 5,5 дюйма.

У смартфона будет двойная основная камера с оптикой Carl Zeiss и двойная «фронталка». Спереди рамки у смартфона маленькие, поэтому сканер отпечатков пальцев разместили сзади.

Основные характеристики Nokia 9:

  • экран: 5,5-дюйма, разрешение 1440 × 2560, OLED;
  • чип: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 845;
  • память: 6 или 8 ГБ ОЗУ, внутренняя память 64/128 ГБ;
  • основная камера: двойная, 13 мегапикселей с оптикой Carl Zeiss и 5-мегапиксельная фронтальная;
  • аккумулятор: 3250 мАч;
  • система: Android 8.0 Oreo.
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