Американские исследователи предсказали скорую глобальную катастрофу

Группа американских исследователей обнаружила, что к концу века крупные прибрежные города, вероятно, затопит из-за подъема уровня моря более чем на полметра. Статью ученых опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, написала Lenta.ru .

Специалисты проанализировали данные спутников за 25 лет, чтобы построить климатические модели, предсказывающие рост уровня моря. Оказалось, что с 1993 года подъем мирового океана ускорился на 0,084 миллиметра в год. Учитывая, что среднее повышение за этот период оценивается в 2,9 мм в год, ученые подсчитали, что до 2100 года океан поднимется на 65 сантиметров.