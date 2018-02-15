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Техноблог

Американские исследователи предсказали скорую глобальную катастрофу

Группа американских исследователей обнаружила, что к концу века крупные прибрежные города, вероятно, затопит из-за подъема уровня моря более чем на полметра. Статью ученых опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, написала Lenta.ru.

Специалисты проанализировали данные спутников за 25 лет, чтобы построить климатические модели, предсказывающие рост уровня моря. Оказалось, что с 1993 года подъем мирового океана ускорился на 0,084 миллиметра в год. Учитывая, что среднее повышение за этот период оценивается в 2,9 мм в год, ученые подсчитали, что до 2100 года океан поднимется на 65 сантиметров.

Исследователи показали, как будут выглядеть прибрежные города, если температура мирового океана поднимется всего на 4 градуса.

Причиной наводнений, которые ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеш, Шанхая и части Вашингтона, эксперты называют катастрофическое таяние ледников в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.
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