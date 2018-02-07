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Техноблог

Вас украли? Хотят изнасиловать? Новое мобильное приложение в Кыргызстане поможет

В Кыргызстане запустили новое мобильное приложение «Спасательный круг» в помощь людям, которые оказались в опасности.

Глава ОФ «Открытая линия» Мунара Бекназарова рассказала ИА «24.kg» о том, как родилась идея и как пользоваться приложением: «Два года назад девушка ехала в маршрутке в Бишкеке, и карманники хотели вытащить у нее из сумки портмоне. Когда она это заметила и начала кричать, карманники избили ее и выскочили из салона. И ни один человек, из тех, что сидели в маршрутке, не вступился за нее».

«К нам почти каждый день приходят женщины, которых избили или когда-то украли. А недавно адвокат рассказал такой случай: девушку изнасиловал таксист. Она хотела позвонить и позвать на помощь, но злоумышленник увидел, что экран ее телефона светится, и выбросил аппарат. Очень часто люди, которые попали в такую ситуацию, не знают, что делать. Поэтому мы подумали, что такое приложение было бы полезно. Мы его запустили два дня назад», — добавила Мунара Бекназарова.

Владельцы Android могут скачать приложение по ссылке: https://goo.gl/F6iy4N. Оно поможет незаметно для ваших обидчиков вызвать помощь, оповестить близких и даже собрать некоторые доказательства.

«Загрузив приложение на телефон, человек подключает шесть своих близких контактов (маму, брата, мужа и так далее) и настраивает кнопку блокировки. В момент опасности не надо открывать телефон и искать нужный контакт. Даже держа телефон в кармане, ты можешь нажать кнопку блокировки, и твоим близким через 30 секунд отправится СМС: «Мне нужна помощь». Получателю СМС придет линк, указывающий геолокацию пострадавшего и 30-секундная аудиозапись. Люди, прослушав ее, могут понять, что там происходит, и прибыть на помощь», — пояснила Мунара Бекназарова.

«Недавно был случай, когда у одиноко проживающей женщины в ванной случился инсульт. Она могла одной рукой включать горячую воду и пролежала в ванной несколько дней, пока знакомая не нашла ее, вызвав милицию для взлома двери. Если ты проживаешь один и знаешь, что у тебя есть проблемы со здоровьем, это мобильное приложение тоже поможет», — отметила глава фонда.

Единственное необходимое условие — на телефоне должно быть минимум 12 сомов для рассылки СМС на шесть близких контактов.
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