Вас украли? Хотят изнасиловать? Новое мобильное приложение в Кыргызстане поможет

В Кыргызстане запустили новое мобильное приложение «Спасательный круг» в помощь людям, которые оказались в опасности.
Глава ОФ «Открытая линия» Мунара Бекназарова рассказала ИА «24.kg» о том, как родилась идея и как пользоваться приложением: «Два года назад девушка ехала в маршрутке в Бишкеке, и карманники хотели вытащить у нее из сумки портмоне. Когда она это заметила и начала кричать, карманники избили ее и выскочили из салона. И ни один человек, из тех, что сидели в маршрутке, не вступился за нее».
«К нам почти каждый день приходят женщины, которых избили или когда-то украли. А недавно адвокат рассказал такой случай: девушку изнасиловал таксист. Она хотела позвонить и позвать на помощь, но злоумышленник увидел, что экран ее телефона светится, и выбросил аппарат. Очень часто люди, которые попали в такую ситуацию, не знают, что делать. Поэтому мы подумали, что такое приложение было бы полезно. Мы его запустили два дня назад», — добавила Мунара Бекназарова.
Владельцы Android могут скачать приложение по ссылке: https://goo.gl/F6iy4N. Оно поможет незаметно для ваших обидчиков вызвать помощь, оповестить близких и даже собрать некоторые доказательства.
«Недавно был случай, когда у одиноко проживающей женщины в ванной случился инсульт. Она могла одной рукой включать горячую воду и пролежала в ванной несколько дней, пока знакомая не нашла ее, вызвав милицию для взлома двери. Если ты проживаешь один и знаешь, что у тебя есть проблемы со здоровьем, это мобильное приложение тоже поможет», — отметила глава фонда.
Единственное необходимое условие — на телефоне должно быть минимум 12 сомов для рассылки СМС на шесть близких контактов.