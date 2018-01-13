Samsung рассекретила свой тайный смартфон

Корпорация Samsung провела закрытую встречу в Лас-Вегасе, где представила смартфон со складывающимся экраном. Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на The Investor.

«Samsung Display заявила, что создала 7,3-дюймовый складной дисплей и планирует начать производство в конце этого года», — заявил источник, присутствовавший на мероприятии.

На встрече отметили, что механизм не отличается долговечностью, но специалисты работают над решением проблемы.

Ожидается, что производство смартфонов со складывающимся экраном начнется в ноябре, и его разработка почти завершена.

Слухи о гнущемся смартфоне от Samsung под названием Galaxy X ходят не первый год. Ожидалось, что его презентуют в конце 2016 года. Однако из-за проблем с моделью Galaxy Note7 анонс гибкого смартфона перенесли на конец 2017-го. Позже эту дату еще раз перенесли. По предварительной информации, экран аппарата будет сгибаться в обоих направлениях, а AMOLED-панель можно будет растягивать на 12 миллиметров без риска повреждения.