Sony представила новую линейку OLED и ЖК-телевизоров

Sony на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе анонсировала две новые линейки телевизоров — серию AF8 с OLED-матрицами для широкой аудитории и серию XF90 c ЖК-панелями. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.
Телевизоры AF8
Новая серия телевизоров оснащена OLED-матрицей с разрешением 4K. У такой технологии много преимуществ: все пиксели светятся независимо от остальных, поэтому не нужен отдельный слой с подсветкой за матрицей. Такие экраны показывают настоящий черный цвет, для чего соответствующие пиксели просто не светятся, и передают яркую и контрастную картинку.
В телевизорах AF8 применили новый процессор X1 Extreme, который использует новейшие технологии для улучшения качества изображения. Телевизор поддерживает формат расширенного динамического диапазона Dolby Vision HDR для отображения большего количества оттенков в видео и играх.
В качестве платформы используется Android TV. Через магазин Google Play можно скачивать приложения и сервисы для просмотра контента и развлечений. Есть голосовой поиск и возможность транслировать видео со смартфона или планшета через Chromecast.
Есть модели с диагональю 65 и
Телевизоры XF900F
Новая серия телевизоров использует более привычную ЖК-матрицу с разрешением 4K. В них установлен тот же процессор X1 Extreme.
Есть технология X-Motion Clarity, повышающая четкость и плавность картинки, чтобы в динамичных сценах сделать минимальным эффект размытия быстро движущихся объектов. Технология X-tended Dynamic Range PRO повышает качество видео за счет регулировки яркости подсветки в отдельных участках экрана.
Есть модели с диагональю 49, 55, 65 и