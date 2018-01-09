Sony представила новую линейку OLED и ЖК-телевизоров

Sony на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе анонсировала две новые линейки телевизоров — серию AF8 с OLED-матрицами для широкой аудитории и серию XF90 c ЖК-панелями. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Телевизоры AF8

Новая серия телевизоров оснащена OLED-матрицей с разрешением 4K. У такой технологии много преимуществ: все пиксели светятся независимо от остальных, поэтому не нужен отдельный слой с подсветкой за матрицей. Такие экраны показывают настоящий черный цвет, для чего соответствующие пиксели просто не светятся, и передают яркую и контрастную картинку.

В телевизорах AF8 применили новый процессор X1 Extreme, который использует новейшие технологии для улучшения качества изображения. Телевизор поддерживает формат расширенного динамического диапазона Dolby Vision HDR для отображения большего количества оттенков в видео и играх.

У телевизоров минималистичный дизайн. Основные динамики скрыты внутри корпуса и передают звук через всю площадь экрана. Так что звук направлен прямо на пользователя.

В качестве платформы используется Android TV. Через магазин Google Play можно скачивать приложения и сервисы для просмотра контента и развлечений. Есть голосовой поиск и возможность транслировать видео со смартфона или планшета через Chromecast.

Есть модели с диагональю 65 и 55 дюймов .

Телевизоры XF900F

Новая серия телевизоров использует более привычную ЖК-матрицу с разрешением 4K. В них установлен тот же процессор X1 Extreme.

Есть технология X-Motion Clarity, повышающая четкость и плавность картинки, чтобы в динамичных сценах сделать минимальным эффект размытия быстро движущихся объектов. Технология X-tended Dynamic Range PRO повышает качество видео за счет регулировки яркости подсветки в отдельных участках экрана.

В качестве платформы используется Android TV с магазином Google Play и сотнями тысяч приложений и игр. Голосом можно управлять телевизором и пользоваться поиском. Через технологию Chromecast можно транслировать видео со смартфона или планшета.