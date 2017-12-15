Мы не одни во Вселенной. Обнаружен аналог Солнечной системы

В системе звезды Kepler-90 в созвездии Дракона в 2,5 тысячи световых лет от Земли обнаружена восьмая планета — Kepler-90i, сообщили в НАСА, пишет издание rambler.ru.

Таким образом, Солнечная система перестала быть уникальной по числу планет. В космическом агентстве сообщили, что новая планета обнаружена благодаря разработанному компанией Google методу компьютерного анализа данных, полученных ранее телескопом Кеплер.

Специалист по искусственному интеллекту Google Кристофер Шалю отметил, что система Kepler-90 стала первой из известных, в которой столько же планет, сколько в Солнечной системе.

Участник проекта, астроном и стипендиат НАСА в Техасском университете Эндрю Вандерберг рассказал, что Kepler-90i — горячая (около 427 градусов Цельсия) и каменистая планета, которая вращается вокруг орбиты своей звезды за 14,4 дня.

«Впервые со времен открытия планет Солнечной системы тысячи лет назад мы знаем, что Солнечная система не является уникальным рекордсменом по числу планет», — добавил он.

По данным НАСА, в настоящее время известны более 3,5 тысячи экзопланет, свыше 2,5 тысячи из них были открыты благодаря данным с телескопа Кеплер, запущенного в 2009 году.