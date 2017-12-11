Samsung Galaxy A8+ (2018). Появилось видео, стали известны характеристики и цена

Скорее всего, два новых смартфона линейки Samsung Galaxy A появятся в ближайшие недели, но уже сейчас A8+ (увеличенную версию A8) можно рассмотреть во всех подробностях на «живом» видео, которое появилось в Интернете. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Несмотря на то, что Samsung еще официально не анонсировал этот безрамочный бюджетник, Galaxy A8+ (2018) засветился в 3-минутном видео, демонстрирующем устройство со всех сторон. Кроме того, автор видео раскрыл полный список характеристик смартфона.

Гаджет получит 6-дюймовый Super AMOLED full HD Infinity-дисплей, процессор Samsung Exynos 7885, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Он оснащен основной 16-мегапиксельной камерой и сдвоенной 16-мегапиксельной камерой для селфи. Аккумулятор — 3500 мАч с быстрой зарядкой.

Смартфон получил сертификацию IP68 для защиты от воды и пыли. Датчик отпечатков пальцев в устройстве установлен сзади. «Младший брат» Samsung Galaxy A8+ (2018) — Samsung Galaxy A8 (2018) — имеет идентичную конструкцию, но немного другие характеристики.

Сообщается, что Samsung Galaxy A8+ (2018) станет доступен для покупки к концу декабря по цене в 600$. Стоимость Samsung Galaxy A8 пока не раскрывается.