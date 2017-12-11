00:13
-6
USD 69.75
EUR 81.86
RUB 1.18
Техноблог

Samsung Galaxy A8+ (2018). Появилось видео, стали известны характеристики и цена

Скорее всего, два новых смартфона линейки Samsung Galaxy A появятся в ближайшие недели, но уже сейчас A8+ (увеличенную версию A8) можно рассмотреть во всех подробностях на «живом» видео, которое появилось в Интернете. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Несмотря на то, что Samsung еще официально не анонсировал этот безрамочный бюджетник, Galaxy A8+ (2018) засветился в 3-минутном видео, демонстрирующем устройство со всех сторон. Кроме того, автор видео раскрыл полный список характеристик смартфона.

Гаджет получит 6-дюймовый Super AMOLED full HD Infinity-дисплей, процессор Samsung Exynos 7885, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Он оснащен основной 16-мегапиксельной камерой и сдвоенной 16-мегапиксельной камерой для селфи. Аккумулятор — 3500 мАч с быстрой зарядкой.

Смартфон получил сертификацию IP68 для защиты от воды и пыли. Датчик отпечатков пальцев в устройстве установлен сзади. «Младший брат» Samsung Galaxy A8+ (2018) — Samsung Galaxy A8 (2018) — имеет идентичную конструкцию, но немного другие характеристики.

Сообщается, что Samsung Galaxy A8+ (2018) станет доступен для покупки к концу декабря по цене в 600$. Стоимость Samsung Galaxy A8 пока не раскрывается.
Ссылка:
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
В Интернет попали изображения двух флагманских смартфонов от Sony
iPhone X разочаровал американских экспертов
Кто больше? Huawei готовит смартфон с тройной основной камерой
В России девочка получила ожоги от взорвавшегося телефона Samsung
Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus: появились официальные изображения и видео
Samsung W2018: стали известны характеристики топовой «раскладушки»
Эксперты назвали 15 лучших смартфонов 2017 года
Google придумал, как бороться с теми, кто заглядывает в чужие смартфоны
OnePlus назвала 5T своим самым быстропродаваемым смартфоном
Xiaomi Mi 7: известны предварительные характеристики, дата анонса и цена
Популярные новости
Google поможет следить за&nbsp;миром с&nbsp;помощью бумаги Google поможет следить за миром с помощью бумаги
В&nbsp;Интернет попали изображения двух флагманских смартфонов от&nbsp;Sony В Интернет попали изображения двух флагманских смартфонов от Sony
В&nbsp;России девочка получила ожоги от&nbsp;взорвавшегося телефона Samsung В России девочка получила ожоги от взорвавшегося телефона Samsung
iPhone X&nbsp;разочаровал американских экспертов iPhone X разочаровал американских экспертов
Бизнес
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!