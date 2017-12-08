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Техноблог

В Интернет попали изображения двух флагманских смартфонов от Sony

В Интернете появились рендеры двух смартфонов, которые Sony может выпустить в 2018 году. Внешний вид представленных устройств сильно отличается от нынешних смартфонов Xperia. Сообщается, что они основаны на проектных чертежах японской компании, написал портал hi-tech.mail.ru.

Устройство выполнено в двухцветном дизайне задней панели. На верхней — матовой — части расположены два больших сенсора камеры, которые необычно разделены светодиодной вспышкой. Остальная часть выглядит глянцевой. Передняя часть в основном занята дисплеем, окруженным тонкими рамками. Кроме того, устройство оснащено двумя фронтальными динамиками.

Предполагается, что флагман Xperia оснастят 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 4K, чипом Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. Он может получить 128 ГБ внутренней памяти. С учетом того, что сканера отпечатков пальцев на изображении не видно, он может быть встроен под дисплей. Этот смартфон может дебютировать как обновленная версия Sony Xperia XZ Premium.

У другого устройства выраженные скругленные углы. Похоже, его корпус сделан из металла и стекла, сканер отпечатков пальцев установлен на задней панели. В левом верхнем углу задней панели находится система с двумя камерами и светодиодной вспышкой. Похоже, и у этого устройства будет безрамочный экран.

Ожидается, что японский технический гигант анонсирует новые устройства на предстоящем мероприятии Mobile World Congress в феврале 2018 года.
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