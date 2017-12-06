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В России девочка получила ожоги от взорвавшегося телефона Samsung

Фото Flickr/Kārlis Dambrāns. Аккумулятор смартфона Samsung. Архивное фото

В Омске одиннадцатилетняя девочка получила легкие ожоги от вспыхнувшего посреди ночи мобильного телефона Samsung. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как отмечается, заряжавшийся телефон лежал на столе возле кровати девочки, она спала лицом в его сторону. Ночью телефон внезапно воспламенился, и она получила ожоги I степени, рассказал собеседник агентства.

В полиции добавили, что в больнице, куда родители отвезли девочку, ей оказали первую помощь и отпустили домой. Ее состояние удовлетворительное.

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«Родители уже написали претензию в магазин, где приобретали телефон. Телефону с момента покупки нет и года — он еще на гарантии», — сказал представитель полиции, подтвердив, что речь идет о телефоне Samsung, но модель не уточняется. Полиция проводит проверку.

О масштабных случаях возгорания телефонов Samsung во время подзарядки стало известно в 2016 году, тогда проблемной оказалась модель смартфона Galaxy Note 7. Ее продажи начались в Южной Корее 19 августа 2016-го, но в начале сентября Samsung Electronics отозвала с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов, а после и вовсе прекратила их производство.
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